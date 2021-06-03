Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Международная деятельность

Новый международный рейс соединит Туркестан и Ташкент

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июня 2021, 13:14
Новый международный рейс соединит Туркестан и Ташкент

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках визита Премьер-Министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова в Республику Казахстан состоялась встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с Министром транспорта РУ Илхомом Махкамовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

В ходе встречи было согласовано открытие рейса Туркестан-Ташкент казахстанской авиакомпанией Fly Arystan с 21 июня 2021 г. с частотой 2 рейса в неделю (по 1 и 4 дням).

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер обеих стран.

По мере улучшения эпидситуации ожидается дальнейшее увеличение рейсов из культурной столицы тюркского мира.


Транспорт   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку