Новый международный рейс соединит Туркестан и Ташкент

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В рамках визита Премьер-Министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова в Республику Казахстан состоялась встреча Министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с Министром транспорта РУ Илхомом Махкамовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

В ходе встречи было согласовано открытие рейса Туркестан-Ташкент казахстанской авиакомпанией Fly Arystan с 21 июня 2021 г. с частотой 2 рейса в неделю (по 1 и 4 дням).

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер обеих стран.

По мере улучшения эпидситуации ожидается дальнейшее увеличение рейсов из культурной столицы тюркского мира.