Новый метод мониторинга медуслуг внедрят в  Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в Казахстане планируют внедрение проактивного мониторинга оказания медицинских услуг. Об этом сообщил председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году Фондом запланировано важное новшество - внедрение проактивного мониторинга. Его отличительная особенность - отсутствие штрафных санкций на момент выявления нарушений. Поставщик в течение 45 дней со дня подписания заключения должен устранить выявленные дефекты. В случае неустранения к нему будут применяться экономические меры», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.

Было отмечено, что в связи с этим, руководителям медицинских организаций необходимо усилить работу служб поддержки пациента и внутренней экспертизы качества.

«Также необходимо системно проводить экспертизу качества работы среднего персонала по корректности заполнения медицинской документации, полноты и своевременности выполнения врачебных назначений. С учетом стабилизации эпидситуации и началом вакцинации от COVID-19, предлагаем возобновить линейную шкалу и снять мораторий на штрафные санкции со второго квартала этого года», - добавил Болат Токежанов.