Новый метод мониторинга медуслуг внедрят в Казахстане
«В 2021 году Фондом запланировано важное новшество - внедрение проактивного мониторинга. Его отличительная особенность - отсутствие штрафных санкций на момент выявления нарушений. Поставщик в течение 45 дней со дня подписания заключения должен устранить выявленные дефекты. В случае неустранения к нему будут применяться экономические меры», - сказал Болат Токежанов на заседании расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК.
Было отмечено, что в связи с этим, руководителям медицинских организаций необходимо усилить работу служб поддержки пациента и внутренней экспертизы качества.
«Также необходимо системно проводить экспертизу качества работы среднего персонала по корректности заполнения медицинской документации, полноты и своевременности выполнения врачебных назначений. С учетом стабилизации эпидситуации и началом вакцинации от COVID-19, предлагаем возобновить линейную шкалу и снять мораторий на штрафные санкции со второго квартала этого года», - добавил Болат Токежанов.