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    18:23, 11 Август 2023 | GMT +6

    Новый металлургический комплекс появится в Сарканском районе

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Новый металлургический комплекс в скором времени появится в Сарканском районе области Жетысу – уже полным ходом идет его строительство. Сегодня акимат Сарканского района заключил меморандум о сотрудничестве с данным предприятием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области Жетысу.

    В документе отражены вопросы трудоустройства жителей района в новом комплексе, регистрации промышленных объектов на территории района и ряд других важных аспектов.

    По информации акимата района, строительство металлургического комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд в районе станции Шөлқызыл Лепсинского сельского округа ведет компания ТОО «Aksenger LTD». Объем привлекаемых инвестиций составил порядка 3 млрд тенге.

    После запуска производственная мощность предприятия составит 180 тыс. тонн руды в год. Реализация столь масштабного проекта позволит трудоустроить около 200 человек.

    В настоящее время на строительных площадках задействовано 80 специалистов.

    Отметим, что в Сарканском районе функционирует 21 промышленное предприятие, за 7 месяцев текущего года объем промышленного производства достиг 6,3 млрд тенге.

    В целом же по области Жетісу в первом полугодии объем промышленного производства возрос на 10,3 процентов и составил 152,4 млрд тенге.


    Теги:
    Жетысуская область Экономика Промышленность
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