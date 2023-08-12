Новый металлургический комплекс появится в Сарканском районе
В документе отражены вопросы трудоустройства жителей района в новом комплексе, регистрации промышленных объектов на территории района и ряд других важных аспектов.
По информации акимата района, строительство металлургического комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд в районе станции Шөлқызыл Лепсинского сельского округа ведет компания ТОО «Aksenger LTD». Объем привлекаемых инвестиций составил порядка 3 млрд тенге.
После запуска производственная мощность предприятия составит 180 тыс. тонн руды в год. Реализация столь масштабного проекта позволит трудоустроить около 200 человек.
В настоящее время на строительных площадках задействовано 80 специалистов.
Отметим, что в Сарканском районе функционирует 21 промышленное предприятие, за 7 месяцев текущего года объем промышленного производства достиг 6,3 млрд тенге.
В целом же по области Жетісу в первом полугодии объем промышленного производства возрос на 10,3 процентов и составил 152,4 млрд тенге.