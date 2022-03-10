Новый механизм выплат за аренду вторичного жилья заработает с 1 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев поделился планами по обеспечению жильем социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях оперативного решения вопроса обеспечения жильем отдельных категорий социально уязвимых слоев населения министерством уже прорабатывается механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде. Через данный механизм будут обеспечиваться жильем очередники из числа многодетных семей, инвалидов 1-й и 2-й группы, детей-сирот, семей с детьми–инвалидами, имеющие доходы ниже прожиточного минимума на члена семьи», - сказал Еркебулан Даулбаев на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».

По его словам, это позволит в короткие сроки улучшить жилищные условия порядка 70 тысяч очередников.

«На сегодня утверждены правила назначения выплат за жилье, арендуемое на вторичном рынке. Данный механизм заработает с 1 мая текущего года. Стоит отметить, что счета арендаторов для зачисления арендных платежей и субсидий будут защищены от взысканий, арестов и иных ограничений третьих лиц. Другие суммы на данные счета зачисляться не будут», - заключил вице-министр.