Новый механизм стабилизации цен на продтовары в межсезонье презентовали в Минторговли

11 Января 2023, 16:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев на заседании коллегии ведомства презентовал новый механизм стабилизации цен на продовольственные товары в межсезонье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевые изменения касаются использования механизма оборотной схемы по закупу ранних овощей. У нас четко расставлены таргеты: Пакистан, Узбекистан, Таджикистан. Определен период стабилизации, участники оборотной схемы. Это крупные сети и региональные сети», - сказал Арман Шаккалиев.

Он отметил, что в этом году будет использована новая формула, которая значительно будет отличаться и поспособствует стабилизации цен.

«Если ранее использовалась цена «рынок минус», то теперь мы используем «цена производителя, накладные расходы плюс 15% торговая надбавка». Ожидания у нас высокие. Цена на межсезонье в этом году будет значительно ниже по сравнению с ценами 2022 года», - добавил Арман Шаккалиев.