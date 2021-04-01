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Новый механизм реабилитации заемщиков запустят с 8 апреля в Казахстане

Автор:  
Данияр Дауталиев
1 Апреля 2021, 12:50
Новый механизм реабилитации заемщиков запустят с 8 апреля в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о регулировании сегмента потребительского кредитования и сдерживании долговой нагрузки населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя финрегулятора Нурлан Абдрахманов отметил, что политика в этой области направлена на недопущение принятия как банками, так и заемщиками избыточных кредитных рисков, переориентации банков на менее рисковые категории займов и ограничение роста накопленной долговой нагрузки казахстанцев.

По словам Нурлана Абдрахманова для недопущения роста просроченного долга с 1 января 2020 года были приняты регуляторные меры в виде запрета начисления неустойки и комиссий по беззалоговым потребительским займам и микрокредитам. Это касается граждан, которые вышли на просрочку более 90 дней. Также для недопущения чрезмерного роста потребительского кредитования и защиты населения от кредитных рисков по беззалоговым займам был установлен запрет на предоставление займов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.

«Одновременно регулятор с прошлого года установил коэффициент долговой нагрузки, который запрещает банкам и микрофинансовым организациям выдавать потребительские займы заемщикам, если их платежи по кредитам будут превышать 50% ежемесячного дохода заемщика. При этом банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны проводить оценку платежеспособности заемщиков на основании достоверных данных о доходах и имуществе. Кроме того, для дестимулирования банков и МФО от агрессивной выдачи потребительских кредитов повышены коэффициенты достаточности собственного капитала банков по потребительским кредитам в виде двукратного увеличения резервирования капитала со 150% до 300%», - привел данные зампред Агентства.

В результате принятых мер риск «аппетит» банков снизился, говорит Н. Абдрахманов. Нагрузка на собственный капитал в среднем по потребительским займам выросла со 140% до 150%, количество заемщиков-получателей адресной социальной помощи снизилось на 53% до 112 тысяч человек, общий темп роста потребительских займов упал до 4,3%.

«При этом уровень просроченной задолженности свыше 90 дней по потребительским займам за прошлый год снизился до 6,9%, к сведению, в 2019 году эта цифра составляла 8,6%. Основной рост кредитования населения происходил за счет ипотечных займов, объем выдачи которых за 2020 год вырос на 34,3%», - сказал собеседник.

Он также рассказал о новом механизме реабилитации, разработанном агентством. Он предусматривает присвоение заемщику статуса «реабилитирован», если кредит с просрочкой свыше 90 дней погашен, но при этом системы банков признают таких граждан высокорисковыми, отказывая в выдаче новых займов.

«Новый механизм реабилитации предусматривает присвоение заемщику статуса «реабилитирован» в системе кредитных бюро. Данный статус будет являться подтверждением добросовестного выполнения гражданином своих обязательств перед банками и другими кредиторами. Для получения статуса не потребуется каких-либо документов, процедура будет проведена кредитным бюро по истечении 12 месяцев после погашения просроченного долга и при отсутствии в этот период иной просроченной задолженности», - сказал Нурлан Абдрахманов.

Зампред агентства рассказал и о другой категории заемщиков, у которых просроченная задолженность погашена не полностью, а частично. Банками будет проведена индивидуальная работа с каждым таким заемщиком по оценке его платежеспособности для последующего составления плана реабилитации с более удобным графиком погашения. Соответственно, получение статуса «реабилитирован» такими заемщиками возможно при условии выполнения плана реабилитации и при отсутствии за последние 12 месяцев иной просроченной задолженности.

Есть новости и для категории заемщиков, которые не погашали свои кредиты с момента их получения. К ним будет применен новый досудебный порядок урегулирования проблемной задолженности.

«Для ускоренного разрешения и снижения нагрузки на суды агентством разработаны законодательные нормы, предусматривающие введение единого правового режима досудебного урегулирования. В рамках нового порядка банки обязаны будут провести индивидуальную работу по оценке платежеспособности таких заемщиков и составить взаимоприемлемый для кредитора и заемщика план реабилитации, содержащий оптимизированную долговую нагрузку и новый график погашения долга. Принятие законодательных поправок позволит в два раза - со 180 до 90 дней - сократить сроки рассмотрения обращений заемщиков и урегулирования их проблемной задолженности», - сказал Нурлан Абдрахманов.


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