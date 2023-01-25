Новый механизм поставок угля для граждан разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов также отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний.

Участники обсудили планы по запуску новых инвестиционных проектов Eurasian Resources Group (ТОО «Евразийская группа») в газовой отрасли на территории Казахстана, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры.

На совещании рассмотрели вопросы обеспечения углем внутреннего рынка, особенно отдаленных населенных пунктов.

Премьер-Министр отметил необходимость проанализировать деятельность региональных операторов по распределению угля и проработать новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.

Также обсуждены вопросы создания казахстанскими и узбекскими инвесторами совместного предприятия для осуществления перевозок грузов по железным дорогам двух стран.

В совещании приняли участие руководители Министерств финансов, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, компании ERG.

Фото: primeminister.kz















