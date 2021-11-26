Новый механизм начисления выплат медработникам объяснили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов объяснил, почему медицинским работникам перестали выплачивать надбавки за КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Созданы эффективные средства защиты (100% обеспеченность средствами индивидуальной защиты, утверждены протоколы лечения, позволяющие свести риск заражения персонала к нулю. Появилось надежное средство от инфекции – вакцинация. При этом медицинские работники были одними из первых, кто получил доступ к вакцинации. В настоящее время вакцинировано 99% медицинских работников. На сегодня проводится ревакцинация, которую медицинские работники проходят первыми. Надбавка за КВИ также является одним из инструментов, на смену которому приходят другие», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В этой связи, по его словам, на заседании Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Казахстан от 28 мая текущего года принято решение о снижении с 1 августа 2021 года размера надбавок за КВИ на 50 % (по первой группе риска размер надбавки составил до 10 МРЗП (425 000 тенге) в зависимости от фактически отработанного времени, по второй группе – до 5 МРЗП (212 500 тенге), по третьей группе – до 2,5 МРЗП (106 250 тенге)) и об отмене их выплат с 1 октября 2021 года, с определением новых подходов по повышению заработной платы работникам системы здравоохранения с внесением их на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

«В этой связи, в целях продолжения финансовой поддержки и мотивации медицинских работников, приняты меры по повышению заработной платы с 1 октября текущего года по определенным специальностям, в зависимости от группы риска», - отметил зампремьера.

«Высокий риск» в 7-кратном размере БДО (врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом); «Средний риск» в 5-кратном размере БДО (работники лабораторий (отделов по приему отбора проб): врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант); «Низкий риск» в 3-кратном размере БДО (врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ, военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, карантинных стационаров, врачи, фельдшера и водители скорой медицинской помощи, врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения, врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения, врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригад, работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе дезинфекционной, за исключением работников определенных в группе среднего риска, работники приемных отделений экстренных стационаров, организаций первичной медикосанитарной помощи, в том числе поликлиник, врачи, средний и младший медицинский персонал паталогоанатомической службы, органа судебной экспертизы, работающие непосредственно при производстве судебно-медицинских исследований трупов, судебномедицинских экспертиз обвиняемых, потерпевших и других лиц с подтвержденным диагнозом КВИ).

«Принятие данной нормы обеспечивает равную оплату труда за равные условия риска заражения. Следует отметить, что предыдущие надбавки за КВИ выплачиваемые до 1 октября 2021 года являлись временными выплатами, тогда как в новых подходах новые доплаты внесены в основную часть заработной платы работника и являются выплатами постоянного характера. Для реализации новых подходов решением Республиканской бюджетной комиссии (Протокол №-26 от 10.11.2021 года) в рамках корректировки/уточнения республиканского бюджета на 2021 год выделены средства в сумме 14,8 млрд тенге», - сообщил Е. Тугжанов.

На сегодня проект постановления Правительства (О внесении дополнений в Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» «далее-проект Постановления») находится на стадии согласования с заинтересованными государственными органами и организациями, размещен на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и на интернет-портале открытых НПА.

«Принятие проекта Постановления планируется до конца текущего года с распространением на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года (медицинскими организациями надбавка к заработной плате будет доначислена)», - заключил Е. Тугжанов.