Новый механизм льготного микрокредитования молодых бизнесменов разработан в РК

20 Декабря 2022, 13:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года в целях реализации поручения Главы государства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы будет внедрен новый механизм льготного микрокредитования для молодых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Микрокредиты будут предоставляться на конкурсной основе для молодых людей в возрасте с 21 года до 35 лет, желающих начать предпринимательскую деятельность, либо занимающихся предпринимательством, в том числе осуществляющих деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг, по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена) и другие.

Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпорация». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых. Максимальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием наличия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до пяти лет для любых целей, за исключением животноводства. Для этого направления деятельности – до семи лет.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более 1/3 (одной трети) продолжительности срока микрокредитования.

В целом для реализации данного механизма микрокредитования молодежи в республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено свыше 28 млрд тенге, что позволит обеспечить льготным микрокредитованием более 5,7 тысячи молодых граждан.