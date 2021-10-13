Новый механизм госконтроля по энергосбережению планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый механизм государственного контроля по энергосбережению намерены внедрить в Казахстане, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«С целью предоставления возможности бизнесу самостоятельно устранить нарушения, предусматривается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля − профилактического контроля без посещения субъектов с определением его порядка проведения» - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

По словам министра, принятие законопроекта будет способствовать повышению энергоэффективности всех секторов экономики и соответственно, снижению энергоемкости ВВП.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей Закона, а также дополнения 2-мя новыми статьями. Основные направления законопроекта, это Государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика.