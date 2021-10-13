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    11:38, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новый механизм госконтроля по энергосбережению планируют внедрить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый механизм государственного контроля по энергосбережению намерены внедрить в Казахстане, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «С целью предоставления возможности бизнесу самостоятельно устранить нарушения, предусматривается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля − профилактического контроля без посещения субъектов с определением его порядка проведения» - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

    По словам министра, принятие законопроекта будет способствовать повышению энергоэффективности всех секторов экономики и соответственно, снижению энергоемкости ВВП.

    Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

    Законопроект направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей Закона, а также дополнения 2-мя новыми статьями. Основные направления законопроекта, это Государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика.

    Теги:
    Парламент Энергетика Мажилис
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