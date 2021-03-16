Новый механизм госконтроля энергосбережения хотят ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предусматривается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля − профилактического контроля без посещения субъектов с определением его порядка проведения», - пояснил Аманияз Ержанов.

Вице-министр добавил, что в результате принятия законопроекта предполагаются следующие положительные правовые и социально-экономические последствия:

- Снижение энергоемкости ВВП;

- Повышение энергоэффективности бюджетного сектора;

- Повышение качества энергоаудита;

- Увеличение доли энергоэффективного оборудования на рынке.

«Реализация проекта Закона не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий», - заверил Аманияз Ержанов.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».