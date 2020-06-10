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Новый медиахолдинг создан в Жамбылской области
10 Июня 2020 22:31
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области создано новое товарищество с ограниченной ответственностью «AULIEATA-MEDIA», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В холдинг объединены три издания - газеты «Ақ жол», «Знамя труда» и «Арай».
Директором нового ТОО «AULIEATA-MEDIA» назначен известный журналист Нурбек Бекен. Отметим, что главным редактором газеты «Ақ жол» стал Оралхан Даут.
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