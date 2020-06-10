Новый медиахолдинг создан в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области создано новое товарищество с ограниченной ответственностью «AULIEATA-MEDIA», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В холдинг объединены три издания - газеты «Ақ жол», «Знамя труда» и «Арай».

Директором нового ТОО «AULIEATA-MEDIA» назначен известный журналист Нурбек Бекен. Отметим, что главным редактором газеты «Ақ жол» стал Оралхан Даут.