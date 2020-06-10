+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 17 °С
USD 399.32 EUR 453.55
RUB 5.81 CNY 56.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новый медиахолдинг создан в Жамбылской области

10 Июня 2020 22:31
Поделиться:
Новый медиахолдинг создан в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области создано новое товарищество с ограниченной ответственностью «AULIEATA-MEDIA», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Названы три причины, мешающие открытости госорганов для СМИ
Назначен новый директор телеканала «Qazsport» Информационному агентству «Татар-информ» - 30 лет Необходим научный подход к развитию телевидения – Нуртилеу Имангалиулы

В холдинг объединены три издания - газеты «Ақ жол», «Знамя труда» и «Арай».

Директором нового ТОО «AULIEATA-MEDIA» назначен известный журналист Нурбек Бекен. Отметим, что главным редактором газеты «Ақ жол» стал Оралхан Даут.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #СМИ  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив