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Новый маршрут запустят в столице

23 Июля 2021 18:48
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Новый маршрут запустят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице с 26 июля запускается новый городской маршрут №30, сообщением «Өндіріс» – GreenLine», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram аккаунт акимата города.

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В акимате сообщили, что новый городской маршрут №30 запускается в целях улучшения обслуживания жителей ЖМ «Өндіріс» общественным транспортом.

Со схемой движения маршрута можете ознакомиться на картинке.

Отслеживание автобусов в режиме реального времени будет возможно с 1 августа т.г. в приложении 2ГИС.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Общество  
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