РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:03, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новый максимум заражений коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России

    None
    None
    МОСКВА. ТАСС – Казинформ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала пандемии, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 160, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,48%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, заразились 8 472 797 человек.

    В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 3 578 инфицированных, в Подмосковье - 2 680, в Самарской области - 1 405, в Нижегородской - 815, в Воронежской - 787.

    Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, впервые с начала пандемии превысило 900 000. Из данных штаба следует, что сейчас в России болеют 903 993 человека.

    Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 909. Всего уже выздоровели 7 331 424 человека.

    Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,5% от общего числа заразившихся.

    Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 160 против 1 163 днем ранее, до 237 380.

    Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Мировые новости Россия
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!