Новый максимум за пандемию: в России выявили 21 983 случая коронавируса за сутки

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 983, это новый максимум с начала пандемии, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Прежний максимум, зафиксированный 9 ноября, равнялся 21 798 случаям. В общей сложности, по данным штаба, в России подтверждено 1 880 551 случаев заражения. В частности, за сутки в Москве выявили 5 974 заболевших (против 5 997 днем ранее), в Санкт-Петербурге - 1 756 (против 1 667), в Подмосковье - 760, что стало максимумом с начала июня, в Нижегородской области - 433, в Карелии - 378. Сейчас, по информации штаба, в России продолжают лечение 441 205 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 18 735, до 1 406 903. В стране выписывают более 18 тыс. пациентов уже третий день подряд. Доля уже выздоровевших россиян возросла до 74,8%. За сутки выписаны по выздоровлению 4 219 пациентов в Москве, 912 в Санкт-Петербурге, 449 в Нижегородской области, 493 в Московской области, 420 в Забайкальском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России третий день подряд превышает 400 - за минувшие сутки было зарегистрировано 411 смертей. В общей сложности из-за коронавируса в стране умерли 32 443 человека, или 1,73% заразившихся, следует из данных штаба. В частности, за сутки скончались 70 человек в Москве, 61 - Санкт-Петербурге, 18 - Ростовской области, 17 - Красноярском крае и 15 - Московской области.

Москва и Петербург остаются главными очагами эпидемии в стране, однако ситуация в них развивается по-разному.

В Москве за сутки выявили 5 974 заболевших - немного меньше, чем днем ранее, и выписали 4 219 пациентов, что стало максимумом с 9 июня. Коэффициент распространения инфекции в столице упал до 0,9 - минимального значения с середины лета.

В Петербурге подтвердили 1 756 новых случаев - в два раза больше, чем две недели назад, а коэффициент в городе остается одним из самых высоких в России - 1,26. Специалисты не ждут скорого улучшения ситуации - по оценке руководителя рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной инфекции в России Алексея Боровкова, пик заболеваемости в Петербурге придется на начало января.