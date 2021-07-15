Новый максимум смертей от коронавируса установлен в России

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 791 против 786 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 146 069 человек, сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.

За сутки было зарегистрировано 108 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 33 - в Иркутской области, 26 - в Нижегородской области, 25 - в Краснодарском крае, 23 - в Воронежской области.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 293, до 5 882 295. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

В частности, за сутки был выявлено 2 444 случая в Московской области, 1 954 - в Санкт-Петербурге, 528 - в Нижегородской области, 484 - в Свердловской области, 468 - в Красноярском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 457 250 человек.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 237 против 3 966 днем ранее, до 1 448 835. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,36%. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 101 против 109 днем ранее, до 24 068.



