Новый логотип представил оргкомитет Олимпийских игр-2024

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр Парижа 2024 года представил свою новую эмблему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Эмблема была представлена после инновационной церемонии запуска, в ходе которой более 700 бегунов - во главе с призерами Олимпийских и Паралимпийских игр, включая Рено Лавилье, Нантенин Киту и Сару Урахмун. Спортсмены совершили забег по центру Парижа и Сент-Сен-Дени, сформировав контур нового логотипа. Затем эмблема была представлена на огромном экране в кинотеатре «Рекс» в Париже ровно в 20:24.

Новый дизайн объединяет три знаковых символа, связанных со спортом, Играми и Францией - золотую медаль, Олимпийский и Паралимпийский огонь и Марианну. Председатель Координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм 2024 года в Париже Пьер Оливье Бекерс-Вьёйант заявил:

«Поздравляю Париж 2024 года с запуском их нового логотипа. Он прекрасно отражает видение и желание оргкомитета поставить людей в центр Олимпийских игр 2024 года в Париже. Сочетание золотой медали, Олимпийского огня и Марианны объединяет ценности, историю и французский колорит, которые сделают эти Олимпийские игры поистине особенными. Я верю, что этот инновационный дизайн будет быстро признан во всем мире и станет прекрасной визитной карточкой Олимпийских игр 2024 года в Париже».

Эмблема символизирует форму и цвет самой красивой медали из всех, чтобы выразить одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству. Это же обязательство также лежит в основе каждого шага, который Париж-2024 предпринимает для организации Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, с тем чтобы выполнить взятые на себя обязательства по проведению устойчивых, инклюзивных, непохожих на других Игр.

Олимпийский и Паралимпийский огонь всегда вызывает в людях особые чувства. Пламя приглашает нас мечтать, участвовать и придумывать новые пути проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. Она отражает уникальную энергию Игр, которые объединяют людей и способствуют поиску решений. Игры помогут улучшить жизнь жителей Сены-Сен-Дени, передав им в наследство полезную инфраструктуру: эко-районы, переоборудовав спортивные комплексы и медиа-деревни под жилье, а также создав местные спортивные сооружения, такие как Олимпийский центр водных видов спорта.

И, наконец, поговорим о Марианне. Благодаря своим женственным чертам эмблема Paris 2024 воздает должное женщине, которая является французским национальным символом, известным во всем мире. Она олицетворяет революционный дух, который пронизывает Парижские Олимпийские и Паралимпийские игры. Она воплощает в себе желание перенести соревнования со стадиона в самое сердце города. Знакомая фигура, которая повсеместно присутствует в повседневной жизни французов, она также напоминает, что эти Игры будут Играми для всех, Играми, которые будут принадлежать людям. Ее лицо также является данью уважения спортсменкам и возвращением в историю. Ведь именно в 1900 году на Олимпийских играх в Париже, женщинам впервые было разрешено участвовать в соревнованиях.

Впервые эмблема будет одинаковой для Олимпийских и Паралимпийских игр, дифференцированной только по олимпийским кольцам или паралимпийской агитации, которые появятся под ними. Логотип также отдает дань уважения Парижу, как принимающему городу Игр, поскольку его чистые, сдержанные линии и оригинальный шрифт черпают свое вдохновение из Art Deco, первого полного художественного движения, которое достигло своего апогея на Играх 1924 года в Париже. Он выражает свою гордость за то, что в 2024 году страна приветствует мир в своей столице.