Новый лимит на реализацию дизтоплива устанавливают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При наличии водительских удостоверений лимит продажи дизтоплива будет составлять 100 литров в день. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также хотел бы отметить, что был принят и 22 августа вступил в силу приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов в новой редакции», - сказал Болат Акчулаков.

Согласно приказу, по его словам, цены будут дифференцированы.

«При наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге», - добавил Болат Акчулаков.

















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