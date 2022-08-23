РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:52, 23 Август 2022 | GMT +6

    Новый лимит на реализацию дизтоплива устанавливают в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При наличии водительских удостоверений лимит продажи дизтоплива будет составлять 100 литров в день. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также хотел бы отметить, что был принят и 22 августа вступил в силу приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов в новой редакции», - сказал Болат Акчулаков.

    Согласно приказу, по его словам, цены будут дифференцированы.

    «При наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге», - добавил Болат Акчулаков.


    Фото: keywordbaskets.com



    Теги:
    Минэнерго РК Экономика
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!