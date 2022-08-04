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Новый лечебный корпус больницы Медицинского центра УДП РК начнет работу в августе
4 Августа 2022 16:52

Новый лечебный корпус больницы Медицинского центра УДП РК начнет работу в августе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый лечебный корпус будет терапевтическим, с лечением по следующим профилям: пульмонология и нефрология, гастроэнтерология и эндокринология, неврология, ревматология и кардиология. Об этом сообщил Управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев в Telegram, передает МИА «Казинформ».

Здесь также разместятся дневной стационар, блок интенсивной терапии и блок реабилитации пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, кардиохирургических, нейрохирургических и ортопедических операций.

«Первый корпус больницы решено целиком отдать под хирургию. Диагностическая база нового здания БМЦ УДП РК представлена новейшими технологиями исключительно экспертного класса. Есть много уникальных аппаратов. К примеру, здесь установлен сверхточный компьютерный томограф, который делает 640 срезов в минуту и позволяет исследовать практически каждый миллиметр тканей. Аналогов ему в Казахстане нет. Также появился маммограф с функцией томосинтеза, который позволяет проводить сверхтонкую диагностику и отличает доброкачественную опухоль молочной железы от злокачественной. Словом, новая медицинская техника значительно расширяет диагностические возможности медцентра», - говорится в сообщении.

Специалисты для обслуживания оборудования были отобраны и обучены заранее в зарубежных клиниках. В данный момент проводится наладка и калибровка диагностических комплексов. Все строительные работы и установка медицинского оборудования завершены. Новый лечебный корпус начнет свою работу уже до конца этого месяца.


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