Новый корпус центра соцобслуживания «Нұрлы жүрек» откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с деятельностью центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по делам общественного развития города Нур-Султана.

В учреждении работают более 300 специалистов, оказывают услуги в условиях стационара и полустационара детям с диагнозами ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, олигофренией в сочетании с тяжелыми речевыми нарушениями и психическими отклонениями. Центр соцобслуживания состоит из 3 корпусов.

По поручению Президента РК работникам социальной сферы, которые занимаются реабилитацией людей с особыми потребностями, с 2020 года повысят заработную плату от 30%.

«Вы выполняет благородную и непростую работу, помогаете детям с особенными потребностями. Огромное вам спасибо! Мы ценим ваш труд. Мы встречались с родителями детей, работниками других реабилитационных центров, сообща работаем над созданием и улучшением качества труда и оказания квалифицированной помощи. Спрос на такие учреждения повышается с каждым годом. Большое количество детей нуждаются в помощи и реабилитации. Поэтому планируем открыть дополнительный корпус. Также изучим вопрос строительства общежития для работников социальной сферы, которые занимаются оказанием помощи детям с особыми потребностями», - сказал Алтай Кульгинов.

В преддверии праздника акиматом вручены цепные подарки детям и центру социального обслуживания. В городе насчитывается свыше 26 тысяч людей с инвалидностью, 5.5 тысяч - дети с особыми потребностями.

В столице для граждан с особыми потребностями построят два реабилитационных центра, на первых этажах новых ЖК открывают соцобъекты, такие как поликлиника, детский сад, реабилитационные центры, опорный пункт полиции. Также на базе ипподрома построят крытый манеж для занятий иппотерапией. Количество инватакси с начала года увеличено более чем в два раза - с 22 машин до 46.