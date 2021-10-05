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    11:05, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новый контейнерный терминал планируют ввести в морском порту Актау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый контейнерный терминал и комплекс по «перетарке» повагонных грузов планируют ввести в морском порту Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 сентября 2021 года в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области, прошедшего в городе Актау, Главой государства поручено создать на базе указанного порта контейнерный хаб и переориентировать часть грузов из Китая», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    Было отмечено, что во исполнение данного поручения в настоящее время прорабатывается вопрос создания стока контейнеров, в том числе строительства контейнерного терминала, комплекса по «перетарке» повагонных грузов и сельхозпродукции в контейнеры, обновления погрузочной техники.

    «В результате реализации проекта мы ожидаем рост контейнеропотока к 2025 году с 40 тыс. до 100 тыс. ДФЭ», - добавил Бейбут Атамкулов.



    Теги:
    Транспорт Мангистауская область
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