Новый контейнерный терминал планируют ввести в морском порту Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новый контейнерный терминал и комплекс по «перетарке» повагонных грузов планируют ввести в морском порту Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 сентября 2021 года в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области, прошедшего в городе Актау, Главой государства поручено создать на базе указанного порта контейнерный хаб и переориентировать часть грузов из Китая», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Было отмечено, что во исполнение данного поручения в настоящее время прорабатывается вопрос создания стока контейнеров, в том числе строительства контейнерного терминала, комплекса по «перетарке» повагонных грузов и сельхозпродукции в контейнеры, обновления погрузочной техники.

«В результате реализации проекта мы ожидаем рост контейнеропотока к 2025 году с 40 тыс. до 100 тыс. ДФЭ», - добавил Бейбут Атамкулов.



