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Новый конкурс для учителей запустили в Алматы

25 Августа 2021 16:20
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Новый конкурс для учителей запустили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на форуме «Алматинские школы в постковидный период: качество образования, здоровье детей и роль семьи» сообщил о новых мерах поддержки и стимулирования профессионального роста педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к участникам форума, отметил, что на встрече были обсуждены важнейшие задачи, стоящие в условиях возобновления работы в традиционном формате.

«Ключевая роль в эффективном решении этих задач принадлежит именно учителям. Поэтому в новом учебном году мы продолжим реализацию мер поддержки педагогов, прежде всего, по стимулированию роста их профессионального мастерства», - подчеркнул градоначальник.

Опыт онлайн-обучения наглядно показал, что сегодня школа нуждается в учителях, открытых для инноваций, постоянно стремящихся к саморазвитию и творческому росту.

«Мы хотим предоставить учителям такую возможность и поэтому сегодня совместно с Фондом образования Н. Назарбаева объявляем о старте нового конкурса Digital Ustaz Almaty, основными целями которого являются популяризация цифровых технологий в обучении и освоение опыта успешных методик цифровой педагогики», - сообщил аким Алматы.

Конкурс пройдет в 3 этапа, каждый из которых будет сопровождаться вебинарами и мастер-классами с участием ведущих международных спикеров - лидеров в сфере образования.

Для победителей конкурса предусмотрены ценные призы, а обладатель первого места поедет на образовательную стажировку в Лондон или Хельсинки.

«Призываю учителей принять активное участие в конкурсе Digital Ustaz Almaty, сделав таким образом шаг не только к собственному профессиональному росту, но и к изучению новых подходов работы в условиях цифровой эры», - обратился Б. Сагинтаев к педагогическому сообществу города.


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#Алматы   #Образование  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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