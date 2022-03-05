Новый концерт в честь 100-летия Розы Баглановой состоится в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты Қазақконцерта представят новый концерт в честь 100-летия Розы Баглановой. На большой сцене состоится праздничный концерт всеми любимых песен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГКП ГКО «Қазақконцерт» имени Р. Баглановой.

Концерт состоится 6 марта в 17:00 часов в Центральном концертном зале «Қазақстан» (Мәңгілік ел, 10/1).

Концерт «Қазақ деген халықтың еркесімін» пройдет в честь 100-летнего юбилея легендарной певицы Розы Баглановой, которая своим творчеством покорила весь мир.

На концерте прозвучат замечательные песни, которые прошли испытание временем и, популярны по сей день. «Ах, Самара – городок», «Әдемі-ау», «Бәрінен де сен сұлу», «Сәулем-ай», «Іңкәрім-ай», «Ақтамақ», «Сыр гүлі» и многие другие шедевры в исполнении Розы Баглановой стали поистине народными. В этот вечер эти всеми любимые хиты зазвучат по-новому.

На концерте выступят известные артисты: Жеңіс Сейдуллаұлы, Ерлан Рысқали, Азамат Жылтыркөзов, Клара Төленбаева, Ардақ Балажанова, Айзада Капонова, Ерболат Шалдыбеков, Нұрболат Арзамасұлы, Күнсұлу Түрікпен, Біржан Айтахметов, Жанна Сандыбаева, Салтанат Меңдіғалиева, Аяулым Қамажан, Гүлнар Көшенова, Дидар Абдухалық, фольклорный ансамбль «Астана сазы», артисты театра «Астана мюзикл».