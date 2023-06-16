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Новый комплекс по производству сыров запустят в Костанайской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 18:40
Новый комплекс по производству сыров запустят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Стоимость проекта составляет 7,2 млрд тенге. Об этом в ходе брифинга в СЦК заявил аким региона Кумар Аксакалов, передает МИА «Казинформ».

По поручению Президента РК уделяется максимальное внимание глубокой переработке сельхозпродукции. В переработку планируется инвестировать более 80 млрд тенге на реализацию 12 проектов.

«Один из таких проектов – строительство нового комплекса по производству сыров всех видов в ассортименте (ТОО «Милх»), с привлечением Deutsches Milchkontor GmbH, что позволит нарастить производственные мощности производства сыров и снизит импортозависимость. Стоимость проекта - 7,2 млрд тенге, мощность 2 тысячи тонн продукции в год.

Уникальность проекта в том, что на производстве будет задействовано всего около 35 сотрудников, линии будут полностью автоматизированы. При этом значительно увеличится производительность труда. С запуском нового завода увеличится доля переработанного молока до 60%», - сказал глава региона.


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