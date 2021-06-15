Новый комплекс очистных сооружений на левобережье Атырау введут в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения «Тухлая балка». Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения «Тухлая балка». В этом году будет введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений на левом берегу города Атырау», - сказал Магзум Мирзагалиев.

По словам министра, ведется работа по реконструкции старой КОС, которая будет завершена в 2023 году. В 2024 году завершится очистка пруда-испарителя «Квадрат».

«В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата реализация проекта по модернизации и реконструкции цехов. В результате к концу 2022 выбросы снизятся на 30%», - заверил глава Минэкологии.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал о принимаемых мерах по решению экологических проблем в регионах.