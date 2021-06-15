РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Новый комплекс очистных сооружений на левобережье Атырау введут в этом году

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения «Тухлая балка». Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения «Тухлая балка». В этом году будет введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений на левом берегу города Атырау», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    По словам министра, ведется работа по реконструкции старой КОС, которая будет завершена в 2023 году. В 2024 году завершится очистка пруда-испарителя «Квадрат».

    «В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата реализация проекта по модернизации и реконструкции цехов. В результате к концу 2022 выбросы снизятся на 30%», - заверил глава Минэкологии.

    Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал о принимаемых мерах по решению экологических проблем в регионах.


    Теги:
    Правительство Атырауская область Атырау Правительство РК Регионы Казахстана Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:34
    Назначен новый начальник ДП Акмолинской области
    Сегодня, 13:19
    Владельцев информсистем проверят казахстанские службы на утечку персональных данных
    Сегодня, 13:09
    Раскрыто убийство 21-летней казахстанской спортсменки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!