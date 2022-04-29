РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:33, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Новый компьютерный томограф запустили в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили восьмой по счету компьютерный томограф. За пять лет количество аппаратов увеличилось вдвое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Компьютерный томограф установили в многопрофильной городской больнице в Петропавловске.

    «У аппарата широкие возможности, делает более качественные снимки. Пациент получает более точный диагноз и правильное лечение. За пять лет охват населения обследованиями КТ вырос в 2,5 раза. Если в 2017 году их было проведено 12,5 тыс., то в прошлом году уже 30 тыс. Наличие высокоточного оборудования дает свои результаты. По области в два раза снижена заболеваемость туберкулезом, на 24 % – смертность от онкологии. На ранней стадии выявляется онкология у женщин. Самое главное – сохраняем здоровье и жизни людей», - написал на своей странице в Instagram аким области Кумар Аксакалов.

    По словам главы региона, до конца года в многопрофильную горбольницу доставят новый магнитно-резонансный томограф. Еще один аппарат-МРТ обещают купить для детской областной больницы.

    Между тем в Северо-Казахстанской области наблюдается самый высокий уровень износа медицинской техники по стране. Оснащенность не превышает 60 %. До 2019-года этот показатель был еще ниже. Существенный сдвиг в оснащении больниц региона медоборудованием произошел с принятием Комплексного плана развития.


    Теги:
    Акимат Общество Северо-Казахстанская область Другие государственные органы Здравоохранение
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!