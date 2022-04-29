Новый компьютерный томограф запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили восьмой по счету компьютерный томограф. За пять лет количество аппаратов увеличилось вдвое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Компьютерный томограф установили в многопрофильной городской больнице в Петропавловске.

«У аппарата широкие возможности, делает более качественные снимки. Пациент получает более точный диагноз и правильное лечение. За пять лет охват населения обследованиями КТ вырос в 2,5 раза. Если в 2017 году их было проведено 12,5 тыс., то в прошлом году уже 30 тыс. Наличие высокоточного оборудования дает свои результаты. По области в два раза снижена заболеваемость туберкулезом, на 24 % – смертность от онкологии. На ранней стадии выявляется онкология у женщин. Самое главное – сохраняем здоровье и жизни людей», - написал на своей странице в Instagram аким области Кумар Аксакалов.

По словам главы региона, до конца года в многопрофильную горбольницу доставят новый магнитно-резонансный томограф. Еще один аппарат-МРТ обещают купить для детской областной больницы.

Между тем в Северо-Казахстанской области наблюдается самый высокий уровень износа медицинской техники по стране. Оснащенность не превышает 60 %. До 2019-года этот показатель был еще ниже. Существенный сдвиг в оснащении больниц региона медоборудованием произошел с принятием Комплексного плана развития.