Новый компьютерный томограф запустили в детской больнице СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской детской областной больнице запустили новый компьютерный томограф, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, медучреждение посетил Кумар Аксакалов.

«Несколько лет назад жители поднимали проблему нехватки компьютерных томографов и длинных очередей. Мы занялись этим вопросом. С 2017-го года количество аппаратов КТ увеличено с четырех до восьми единиц. На днях запустим еще один – в городской многопрофильной больнице. Имеющиеся аппараты мы перенаправили в первую городскую больницу и больницу района им. Г. Мусрепова. За пять лет на обновление материально-технической базы и приобретение современного медицинского оборудования направили 14 млрд тенге. Закупили свыше двух тысяч единиц медицинских аппаратов. Решен вопрос нехватки ангиографов, маммографов, рентген-аппаратов. По стандарту для минимального дооснащения больниц и поликлиник нам не хватало четырех аппаратов УЗИ. В прошлом году приобрели 11 экспертного класса и решили вопрос», - сообщил К. Аксакалов.

Исполняющий обязанности главного врача больницы Нурлан Жакупов отметил, что новый компьютерный томограф работает быстрее, позволяет выставлять соответствующие протоколы, значительно снижающие лучевую нагрузку на ребенка. В прошлом году провели 2,4 тысячи исследований, в этом году запланировали уже три тысячи.