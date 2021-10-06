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    16:20, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новый компьютерный томограф начал обслуживать пациентов в Экибастузе

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе новый компьютерный томограф начал обслуживать пациентов. Его приобрели в рамках государственно-частного партнерства и установили на четвертом этаже городской больницы, передаёт Pavlodarnews.kz.

    По информации заместителя главного врача Экибастузской горбольницы Светланы Подзоровой, аппарат стоит в хирургическом корпусе стационара.

    «Компьютерный томограф пришел месяц назад, его уже подключили, – уточнила доктор. – Помещение под него подготовлено с требованиями СанПиНа».

    Обучение прошли врач-рентгенолог и четыре рентген-лаборанта.
    В управлении здравоохранения области добавили, что новый компьютерный томограф SOMATOM go.Top обеспечивает высокое качество КТ во всем спектре диагностических исследований, беспрецедентный уровень гибкости и мобильности при проведении ежедневных процедур КТ.
    С помощью специальных решений для педиатрии можно минимизировать облучение. Кроме того, технологии снижения дозы применяют оптимальную адаптацию к каждому пациенту в онкологической, сосудистой, ортопедической и нейро-визуализации.
    Новый КТ проводит мультиспиральную компьютерную томографию головного мозга, шеи, грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства, верхней и нижней конечностей, костей таза, позвоночника, а также ангиографию всех сосудов.
    Пройти исследование бесплатно можно по направлению от врача.
    Добавим, что на первом этаже больницы для амбулаторных пациентов находится еще один КТ.
    Третий аппарат установлен в ПК «Дисконт» (бывшая поликлиника №1). Сейчас он проходит инсталляцию и оформление разрешительных документов.
    Напомним, ранее жители Экибастуза жаловались на отсутствие аппаратов компьютерной томографии в городе горняков.
    К слову, врачи советуют не проходить КТ «на всякий случай». Это обследование требует обоснованного назначения врачами.

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