«Новый Казахстан» создает баланс равновесия между государством и обществом - российский эксперт

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстан вступил в эпоху, когда стране необходимы сбалансированные отношения между властью и обществом. Такую оценку концепции «Новый Казахстан» в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ» дал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, развитие современного гражданского общества в Казахстане - это сумма общественных организаций и сумма бизнес организаций. Только при наличии таких структур возможен общественный баланс и вследствие этого общественное развитие. Задача очень непростая, но выполнимая.

Для преодоления радикализма, по словам Дмитрия Журавлева, необходимо создать такие условия, при которых человек, живущий по определенным ценностям, не будет настроен радикально, а напротив будет ориентирован на созидание. Причем создать их может только государство, потому как других мощных институтов в Казахстане, как и в России, просто нет. Посыл состоит в том, чтобы развивать другие сферы, кроме государственной. При этом государство выступает как становой хребет для наращивания других сфер.

«Следует помнить, что религиозный радикализм - это упрощенная религиозная схема, которая более понятна и доступна для широких масс. Поэтому в вопросе, как не допустить радикализма и криминала как такового, нужно ориентироваться на создание таких экономических условий, когда он будет просто убыточен, когда доходы от криминала будут уравновешиваться опасностью получения наказания. То есть необходима неизбежность наказания. Но для того, чтобы эти два направления не сращивались, здесь нужны исключительно силовые вещи. Понятно для чего радикализм нужен криминалу - он оправдывает криминал. А с другой стороны радикализму не хватает криминальных ресурсов, так как у криминала уровень доходов очень высокий. Никто не будет заниматься криминальным бизнесом, если там доходы не будут выше нормы прибыли. Все тогда бы занимались только легальным бизнесом», - отметил генеральный директор российского Института региональных проблем.

В концепции «Новый Казахстан», по мнению Дмитрия Журавлева, можно выделить п ересмотр системы господдержки экономики и работы отдельных финансовых и инвестиционных структур.

«Проблема олигархата не в том что они нехорошие люди, а в том, что олигархи не нуждаются в развитии. Это всегда застой. Если государственная поддержка с олигархов будет переключена на другие группы, причем именно группы, потому, что если переключить на другой бизнес, то просто появятся новые олигархи и структура останется прежней, и именно на другие группы - на развитие современных областей и технологических областей, на транспорт, еще на что то необходимое, где проявится именно развитие- то это безусловно будет изменением к лучшему. Собственно это то, что у нас в России произошло в 2000 году, когда встал вопрос о том, как сделать так, чтобы большая экономика была, а олигархата не было. Полностью конечно мы с этой задачей не справились. И перераспределение должно быть в пользу тех структур, которые предлагают шаг вперед. Банк развития и инвестиционная структура необходимы для реализации рисковых инновационных проектов, в которые не хочет идти частный бизнес. Но для этого они должны обладать большим институтом экспертов, которые дают объективную оценку востребованности того или иного проекта для страны», - отмечает российский эксперт.