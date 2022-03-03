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Новый Казахстан со старыми дипотношениями

3 Марта 2022 14:52
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Новый Казахстан со старыми дипотношениями

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В этом году исполнилось 30 лет дипломатическим отношениям между Казахстаном и Турцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Двусторонние связи между странами были установлены 2 марта 1992 года. Как известно, наша история, язык и культура имеют глубокие корни. Мировоззрение и понимание двух республик очень близки.

Бывший посол Турции в Азербайджане и Монголии Хулуси Кылыч рассказывает, что казахстанско-турецкие отношения во многих сферах успешно продвигались на протяжении 30 лет. И на сегодняшний день двусторонние связи также охватывают все области жизнедеятельности, продолжая динамично развиваться.

«Дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией могут быть образцом для других стран. Уже много лет страны оказывают друг другу большую материальную и моральную поддержку. За 30 лет Казахстан стал самой развитой страной региона и мы с удовольствием за этим наблюдаем. Юбилейный год весьма примечательный для наших стран», - добавил турецкий политик.

По случаю знаменательной даты в Посольстве Казахстана в Анкаре состоялась пресс-конференция с участием экспертного сообщества, политиков, общественных деятелей и местных журналистов.

На мероприятии турецкому обществу рассказали о нынешнем уровне взаимоотношений между двумя странами, достигнутых результатах и перспективах развития в рамках концепции «Новый Казахстан». Кроме того, широкой общественности была представлена книга «Два народа, единное сердце». В литературном сборнике объединены работы казахстанских и турецких школьников. Книга является уникальным собранием, когда-либо написанным детьми школьного возраста.

«В эту замечательную книгу вошли произведения 11 учеников нашей школы, такие как стихи, сказки, сочинения, а также произведения 41 ученика из Казахстана. Мы перевели их на казахский и турецкий языки. Таким образом, ученики двух стран познакомились с мировоззрениями друг друга на такие общие понятия, как счастье, дружба и независимость», - рассказал директор турецкой школы «Денге» Аладдин Курт.

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#Турция   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Акжигит Чукубаев

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