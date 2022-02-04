Новый Казахстан: Реформы Президента обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате сегодня прошло под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева. Встреча была посвящена обсуждению предложенной Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым повестки «Жаңа Қазақстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая мероприятие, Маулен Ашимбаев остановился на трагических событиях первых дней января, отметив важность глубокого анализа и необходимости осмысления произошедшего.

« События трагического января, безусловно требуют всестороннего осмысления. Необходимо извлечь уроки из произошедшей трагедии. Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с программной речью, в которой он обозначил курс на построение нового Казахстана. Поэтому важны интересные идеи, свежие подходы и нестандартные решения. Сегодня в рамках Клуба молодых экспертов мы обсудим инициативы по социальной, общественно-политической тематике, по работе с молодежью, кадровой политике, по трудовым конфликтам. Это нужно для того, чтобы по ключевым направлениям и задачам повестки «Нового Казахстана» наметить предложения по решению имеющихся вопросов «, - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе заседания было отмечено, что произошедший кризис свидетельствует о неэффективной работе многих социальных программ последних лет. К примеру, расходная часть бюджета прошлого года превысила 15 трлн тенге. Почти половина из этих средств - социальные расходы. Только на социальную помощь и социальное обеспечение было направлено 4 трлн тенге. То есть суммы потрачены колоссальные, а эффект – не достаточный. Спикер Сената подчеркнул, что задача сегодняшнего дня – изменение механизма использования этих средств, борьба с социальным неравенством и бедностью. По мнению Маулена Ашимбаева, одним из эффективных методов искоренения такого неравенства является улучшение качества системы образования.

« Нужно улучшать систему обучения в школах, профессиональных колледжах, вузах. Важно повысить роль школы как института образования, воспитания, социализации, а также усилить преподавательский состав, директоров в социально сложных районах. В стране проживает 3,7 млн молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет, это 20% от всего населения страны. Важно, чтобы эта молодежь была охвачена, в том числе, техническим и профессиональным образованием. Чтобы эффективно бороться с социальным неравенством мы должны улучшить систему образования в стране «, - отметил Маулен Ашимбаев.

Участники отметили, что еще одним из ключевых факторов предотвращения социальных катаклизмов является создание качественных рабочих мест и достойная оплата. Было подчеркнуто, что большая ответственность при этом лежит и на крупном и среднем бизнесе. Спикер Сената напомнил слова Главы государства о том, что в структуре национального дохода в 2020 году прибыль бизнеса занимала 61,5%, доля налогов –7,3%, а на заработные платы приходилось лишь 31,5%. В то время как в развитых странах на зарплаты приходится 50% национального дохода. Такие подходы нужно менять, считает Маулен Ашимбаев.

« Проблема в том, что руководители предприятий очень сложно идут на повышение заработн о й платы. В то же время в современном мире нельзя работать только на себя или на свою семью. Тем более нельзя кичиться своим богатством или благополучием. Стандарты ESG, то есть Enviro n mental, Social and Governance Criteria, становятся все более актуальными в мире. Наши компании тоже должны внедрять эти стандарты, связанные с экологией, социальной политикой и корпоративным управлением. Со своей стороны, мы будем прорабатывать законодательные стимулы для активного распространения в стране этих стандартов «, - сказал председатель Палаты.

Еще одним важным компонентом «общественного договора», который обсудили эксперты, должна стать справедливость с безукоризненным соблюдением принципов верховенства Закона, равенства людей в правах, эффективной и не коррумпированной судебной системой. Как отметил спикер Сената, «Новый Казахстан» - это, прежде всего, справедливый Казахстан. Участники встречи пришли к единому мнению о том, что сейчас необходимы идеи и инициативы, объединяющие общество.

« Построение «Нового Казахстана» может стать идеей, которая объединит наше общество. Сейчас есть соответствующий потенциал, его важно использовать. Есть «окно возможностей», и пока оно открыто. Для этого важен и ваш вклад в подготовку законопроектов и соответствующих предложений. Здесь всем нам – законодателям, государственным служащим, политическим партиям, экспертам, ученым, общественникам необходимо объединить усилия «, - высказал свое мнение спикер Сената, обращаясь к экспертам.

Также Маулен Ашимбаев призвал членов Клуба молодых экспертов принять активное участие в общественной дискуссии, касающейся нового пакета политических реформ, которые Президент страны намерен озвучить в сентябре этого года.

В ходе заседания члены Клуба также выступили со своими предложениями. Ими были подняты вопросы формирования новой экономической политики в разрезе регионального развития, трансформации системы подготовки кадров с учетом потребностей казахстанской экономики. Также были обсуждены причины возникновения социальных и трудовых конфликтов, пути их предотвращения, пересмотр подходов работы с молодежью и результаты опроса среди членов Клуба и приглашенных экспертов об их видении концепта «Жаңа Қазақстан».