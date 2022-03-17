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Новый Казахстан должен быть создан новой интеллигенцией - Дархан Кыдырали

Автор:  
Серик Сабеков
17 Марта 2022, 18:08
Новый Казахстан должен быть создан новой интеллигенцией - Дархан Кыдырали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание определяет долгосрочное развитие Казахстана. Об этом заявил председатель правления АО «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали в ходе первого заседания диалоговой площадки «Ұлттық мүдде» в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насильственный захват власти – это насилие над демократией, над правами человека в целом. Если бы переворот был осуществлен, то это стало бы серьезным ущербом для репутации нашей страны. Рассказывая о попытке захвата власти, Глава государства дал понять, насколько настойчиво он борется за демократические принципы, политические реформы, и мы это четко видим по Посланию, которое определяет долгосрочное развитие Казахстана», - сказал Дархан Кыдырали.

Спикер также обратил внимание на то, что сегодня СМИ, медиа и коммуникационные инструменты становятся все более важными.

«Сегодня необходимость соответствующих изменений в законодательстве не вызывает споров. Должна быть обеспечена свобода слова, свобода мысли. Мы это четко ощущаем. Уверен, что публикация острых, актуальных на сегодня материалов внесет большой вклад в реализацию реформ в нашей стране», - добавил Дархан Кыдырали. Он также отметил, что Новый Казахстан должен быть создан новой интеллигенцией.


Права человека   Сенат   Безопасность   Общество   Политика   Новый Казахстан   Послание Президента РК-2022  
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