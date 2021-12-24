Новый кадровый резерв в сфере образования создают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новый кадровый резерв в сфере образования готовится в Атырау. Об этом стало известно на заседании региональной комиссии по реализации в Атырауской области Программы модернизации общественного сознания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступивший с докладом руководитель управления образования Саткан Есенгалиев рассказал о некоторых новшествах в сфере образования.

«Сейчас реализуется программа «Дорожная карта развития образования в Атырауской области на 2021-2023 годы». Проект позволит значительно преобразовать сферу образования региона. Цель – формирование положительного образа конкурентоспособного юного поколения. В дорожной карте приоритет отдается организации на высоком уровне менеджмента в сфере образования, профессиональной подготовки педагогов. Сегодня прошедшие специальный отбор 40 педагогов повысили квалификацию, из них готовится кадровый резерв», - сказал С. Есенгалиев.

Он проинформировал, что около 12 тысяч учителей области проходят курсы формирования нужных навыков, продолжается работа по поддержке талантливых детей, в том числе сельских учащихся.

«Поручаю обеспечить выполнение Дорожной карты на 2022-2024 годы по переводу программы «Рухани жаңғыру» к этапу национальной модернизации. Следует координировать работу по охвату детей школьного возраста культурным воспитанием. Нужно проводить работу по повышению доступности и качества в сфере культуры и организовать привлечение молодежи к общественно полезной деятельности. При организации работ необходимо уделять больше внимания мероприятиям, запланированным в сельской местности», - дал поручение аким области Махамбет Досмухамбетов.



