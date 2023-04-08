Новый Кабмин, цены на бензин и пожар на Каспии – как прошла неделя в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Самыми обсуждаемыми новостями прошлой недели в Казахстане стали назначения министров и грядущее повышение цены на бензин. Об этих и других событиях – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Правительство в обновленном составе

Неделя ожидаемо началась с кадровых перестановок. Часть министров переназначили, некоторые получили новые должности или вовсе покинули Кабмин.

В должности Премьер-Министра РК остался Алихан Смаилов. Позже были назначены заместители главы Правительства, руководители министерств. Подробнее о назначения по ссылке.

На прошедшем заседании Правительства в новом составе обсуждали вопросы реализации поручений Главы государства, которые были даны на первой сессии Парламента 29-го марта. Новоиспеченные министры, каждый по своей сфере, сообщили, как будут добиваться решения поставленных задач и каких изменений ожидать казахстанцам в этом году.

Дорогой бензин

Теперь уже бывший министр энергетики Болат Акчулаков предложил на прошлой неделе повысить предельные цены на бензин и дизельное топливо. По его словам, для стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Стоимость бензина марки АИ-92 и АИ-93 должна возрасти со 182-187 до 205 тенге за литр, дизеля – с 230-260 до 295 тенге за литр. Б.Акчулаков заявил, что если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время можно столкнуться с тотальным дефицитом топлива.

При этом бывший министр энергетики не считает, что повышение цен на бензин окажет значительное влияние на ценообразование товаров и услуг. Он уверен, что рост будет незначительным.

«По вкладу цен на топливо в инфляцию - мы же не в два раза поднимаем цены. Мы поднимаем на 11% бензин, около 20% - по дизельному топливу. Но вклад роста цены товаров самого ГСМ, мне кажется, он достаточно сильно преувеличен на самом деле. Потому что, если вы заметите, посмотрите статистику 2021, 2022 годов, цены не менялись на топливо, но товары все это время все-таки жили своей жизнью», - сказал Б. Акчулаков.

Заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин тоже заявил, что рост цен на бензин и дизтопливо не окажет существенного влияния на стоимость продуктов питания. По его словам, большинство крупных сельхозтоваропроизводителей работают на газе, к тому же на весенне-полевые работы уже выделили 413 тысяч тонн дизтоплива по удешевленной цене в 204 тенге за литр.

Повышение цен на бензин и дизтопливо произойдет с 12-го апреля. Б.Акчулаков заверил, что при исчислении уровня поднятия цен на ГСМ были учтены и интересы АЗС. В проекте предусмотрели установление предельных розничных и оптовых цен. Разница между ними будет составлять около 20%.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции поспешили напомнить предпринимателям, что независимо от планируемого повышения они обязаны осуществлять своевременную реализацию ГСМ по установленным ценам. Территориальные органы ведомства изучают факты ограничения реализации ГСМ на предмет наличия признаков нарушения законодательства.

Еще одна новость от Минэнерго связана с возможным повышением цены на газ. Б.Акчулаков считает, что люди должны научиться экономить и соизмерять потребности с возможностями. По его словам, цена на газ будет подниматься не для всех потребителей. Только для тех, кто превысит норму положенности. Ее уже рассчитывают.

Б.Акчулаков сообщил, что разработают план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа до конца первого полугодия. Совместно с Министерством национальной экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ.

Вместе с тем председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов отметил, что «назревшие реформы ценообразования на рынке ГСМ и в услугах ЖКХ будут прямо и косвенно влиять на инфляционные процессы. Однако в средне- и долгосрочном периоде рыночные цены благоприятно отразятся на развитии секторов нашей экономики и предсказуемости инфляционных процессов». Он добавил, что Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на текущем уровне для поддержания процесса замедления инфляционных процессов. Г.Пирматов пояснил, что дальнейшие действия будут зависеть от результатов обновленного прогноза в мае, в том числе новых данных и параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ.

ТЭЦ и ремонты

Изменения намечаются в теплоэнергетической сфере. На прошлой неделе А.Смаилов представил нового министра энергетики Алмасадама Саткалиева коллективу ведомства и обозначил приоритетные задачи в энергетической сфере. По словам главы Правительства, нехватка дизельного топлива, перебои с электро- и газоснабжением, аварии на объектах теплоснабжения свидетельствуют о наличии серьезных проблем в энергетической сфере. И все они должны быть оперативно решены.

Новый министр энергетики на прошлой неделе успел презентовать законопроект «О теплоэнергетике» в Мажилисе. Он заявил, что планируется осуществить реформирование отрасли. Намерены предусмотреть механизм осуществления прямой бюджетной поддержки уязвимых потребителей теплоэнергии. Проект устанавливает четкие принципы тарифного регулирования и критерии, которым должны соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию. Речь идет о совершенствовании тарифной методологии, обеспечении экономически обоснованного тарифа.

Законопроект предусматривает перераспределение компетенций и ответственности в области теплоэнергетики. За Министерством энергетики предлагают закрепить функцию по руководству в сфере транспортировки тепловой энергии, которую в настоящее время осуществляет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Последнее будет ответственным за системы теплоснабжения в части внутридомового потребления тепловой энергии, относящиеся к жилищно-коммунальному хозяйству. Предусмотрены нормы, согласно которым контрольные функции в тепловых сетях переходят от местных исполнительных органов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля.

Одно из новшеств – внедрение мастер-плана развития теплоэнергетики в каждом регионе.

В регионах уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. В Караганде начали ремонт по утвержденной программе, в Петропавловске приступили к строительству новой дымовой трубы. В Экибастузе начали капитальный ремонт котлоагретов. Здесь обещают в сжатые сроки привести в порядок оборудование на ТЭЦ.

Образование

В Министерстве просвещения на прошлой неделе сообщили о планах по автоматизации процесса аттестации педагогов. Предусматривается освобождение от процедуры учителей, которым до пенсионного возраста осталось пять лет.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, в свою очередь, подчеркнул, что следует усовершенствовать процедуры проведения аттестации педагогов, уменьшить бумажную нагрузку на учителей и отчетность.

В Минпросвещения сообщили на минувшей неделе, что с нынешнего года привлеченным с производства педагогам со стажем работы не менее пяти лет будет присваиваться квалификационная категория «педагог – модератор» без прохождения аттестации и производиться доплата в размере 30% от оклада, со стажем более 10 лет - категория эксперта с 35% надбавкой к зарплате.

По-прежнему актуальна тема обеспечения безопасности в школах. Министр просвещения РК Гани Бейсембаев пообещал до 1 сентября оснастить тревожными кнопками все организации образования.

Возвращаясь к февральским событиям в школе №4 Петропавловска, он отметил, что произошедшее не дает повода для проведения проверок психического здоровья всех учеников. Будут повышать квалификацию психологов.

Кстати, заместитель руководителя управления образования Северо-Казахстанской области Татьяна Протопопова на совещании в прокуратуре указывала на недостаточный профессиональный уровень школьных психологов и социальных педагогов. В регионе для них будут проводить обучающие курсы.

Паводки и пожар на Каспии

В Атырау на прошлой неделе занятия в школах и колледжах отменили из-за внешних причин. В городе зафиксировали превышение содержания оксида углерода в атмосфере. Запах гари пришел с побережья Каспийского моря, где несколько дней тушили тростниковые заросли.

Пожар на Каспии начался 2-го апреля. Ликвидировать его полностью удалось только 6-го апреля. Пожарная техника добраться к очагам не могла, тушили при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек, задействовали вертолет. Общая площадь возгорания составила 1200 га. Флора и фауна побережья не пострадали, поскольку период гнездования птиц еще не наступил.

Помимо пожара в регионе произошла авария на газохимическом комплексе. Остановились генерирующие установки из-за сбоя в электроснабжении. Был произведен сброс рабочей среды на факел с установки дегидрирования пропана. Осталось неизвестным, был ли причинен вред экологии.

В северных регионах страны вовсю наблюдают паводки. В Северо-Казахстанской области повышаются уровни рек, начался перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище. В этом году все весенние процессы в регионе начались на 10 дней раньше. В Костанайской области от паводка пострадало село Карамырза. Службы в авральном режиме откачивают талую воду. В Абайской и Акмолинской областях осматривают паводкоопасные районы с воздуха.

Авиационные перспективы

Обсуждаемыми стали на прошлой неделе итоги проверки деятельности авиакомпании Air Astana Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Генеральной прокуратурой. Надзорный орган в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК вынес представление. Ведомству необходимо обеспечить разработку нормативно-правовых актов, регламентирующих применение динамичного ценообразования в сфере авиаперевозок, внести изменения в закон об использовании воздушного пространства в части применения топливного сбора.

В отношении Air Astana по установленным нарушениям антимонопольного законодательства должен быть составлен административный протокол. Компании уже выписали два штрафа в 2021-м и 2022-м годах – 4,8 и 1,9 млрд тенге, соответственно. Идут судебные разбирательства.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов напомнил, что ценообразование билетов в стране не регулируется, применяется рыночный механизм. Основными долями в структуре тарифа являются затраты на топливо, эксплуатационные расходы, стоимость воздушного судна, которое в основном находится в лизинге, аэропортовое обслуживание и фонд оплаты труда. А. Ыдырысов заявил, что дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость является одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране и влияющих на ценообразование.

Вместе с тем он отметил, что отделение авиакомпании FlyArystan от АО «Эйр Астана» окажет положительное воздействие на развитие конкурентной среды, снижение стоимости авиабилетов путем конкуренции между субъектами рынка.

В Комитете туризма при Министерстве культуры и спорта РК на прошлой неделе сообщили, что к весенне-летнему сезону откроют новые авиарейсы в Доху, Анкару, Медину, Баку и Душанбе. Увеличат число рейсов в Стамбул, Тбилиси, Пхукет, Мале, Дели, Чэнду, Лондон, Ираклион и Подгорицу. Задействовать планируют не только аэропорты Алматы и Астаны, но и Шымкента, Актау и Туркестана. Ряд иностранных авиакомпаний планируют наладить авиасообщение с Казахстаном.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана совместно с отечественными авиакомпаниями составили план по пополнению парка самолетов до 2025-го года. К этому времени авиапарк будет состоять из 132 самолетов, пополнившись на 42 единицы. А. Ыдырысов считает, что увеличение количества бортов повысит регулярность и поспособствует снижению стоимости авиабилетов.



