Новый IPhone 15: чего ожидать?

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Ожидается, что в этом году в линейке iPhone 15 Pro произойдут большие изменения и коснуться они не только дизайна смартфона, но и его стоимости, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bloomberg.

Корреспондент Bloomberg Марк Гурман поведал о ключевых изменениях, которые обсуждались в течение всего года. Чего же, собственно, ждать от новой линеки iPhone, которая должна выйти уже в сентябре этого года.

По словам Гурмана, новые модели iPhone Pro будут поставляться с титановыми рамами вместо нержавеющей стали, что сделает их прочнее и легче. Apple давно стремилась использовать титан в iPhone, и использование этого металла в моделях часов было своего рода проверкой на предмет того, как использовать этот материал в устройствах самого большого объема.

Экраны моделей нового iPhone также будут иметь более тонкие рамки благодаря новой технологии отображения, уменьшающей размер черной рамки примерно на треть. И, как сообщалось ранее, переключатель отключения звука будет заменен на настраиваемую кнопку, а порт Lightning будет заменен на USB-C.

Обычные модели iPhone 15 получат прошлогодний процессор A16, а новые профессиональные телефоны переходят на 3-нанометровый чип, который заметно быстрее.

Что касается цены на новые модели - Гурман считает, что цены на смартфон повысятся за пределами США и не исключает, что цены могут вырасти и в самих Штатах, учитывая использование титана и дорогостоящую камеру в моделях Pro Max.

Гурман упоминает еще два крупных обновления устройств Apple, которые появятся в этом году. Ожидается, что стандартная модель iPhone будет использовать функцию Dynamic Island, что сделает ее более похожей на модели Pro.

Корреспондент Bloomberg также сообщает, что следующий процессор Apple Watch, S9, будет иметь большую производительность.

Apple обычно анонсирует свои новые модели iPhone и Apple Watch в середине сентября. Американскому гиганту предстоит конкурировать с новой линейкой складных и раскладных телефонов Samsung, которые были обновлены на этой неделе.