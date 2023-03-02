Новый инвестпроект в металлургической отрасли планируется реализовать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев встретился с заместителем генерального директора китайской металлургической компании China Nonferrous Metals Mining (Group) Co., Ltd. Лю Юйем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по инвестиционному проекту медеплавильного завода в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Марат Карабаев отметил, что эта компания имеет успешный опыт в реализации таких крупных проектов как Казахстанский электролизный завод, Актогай и Бозшаколь.

«Хочу поблагодарить что выбрали Казахстан для инвестирования и расширения производственных мощностей. Безусловно, мы заинтересованы в привлечении инвестиций для реализации современных и технологических производств обрабатывающей промышленности. Готовы обеспечить государственную поддержку на всех стадиях реализации проекта»,- сказал глава МИИР РК.

С казахстанской стороны участниками инвестиционного проекта является «Корпорация Казахмыс» и KAZ Minerals. Проектная мощность завода будет составлять 300 тысяч тонн катодной меди в год. Реализация проекта предпологает привлечение значительных капитальных инвестиций и создание нескольких сотен рабочих мест на долгосрочный период.

Заместитель генерального директора China Nonferrous Metals Mining (Group) Co., Ltd. Лю Юй высоко оценил уровень казахстанско-китайского сотрудничества и высказал уверенность в том, что этот проект придаст новый импульс их дальнейшему укреплению.



