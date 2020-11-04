Новый инструмент по привлечению инвестиций планируют ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют ввести новый инструмент по привлечению инвестиций - соглашение об инвестициях. Об этом заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Министерства нацэкономики представил на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».

«Проект закона направлен на реализацию поручений Главы государства, озвученных в рамках Послания народу страны «Казахстан в новой реальности: время действий», Государственной комиссии по чрезвычайному положению, а также в реализацию мер, предусмотренных в Комплексном плане по восстановлению экономического роста», - пояснил Руслан Даленов.

По данным ведомства, комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года содержит 164 мероприятия по 10 направлениям.

«Предлагаемые поправки предусматривают внесение изменений и дополнений в 81 законодательный акт, в том числе 14 кодексов и 67 законов по 9-ти направлениям. Это привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и реального сектора, устойчивого финансового рынка, цифровизации, проектного управления, денежно-кредитной, социальной и торговой политики», - сообщил Руслан Даленов.

Министр добавил, что по привлечению инвестиций. Предлагается ввести новый инструмент – соглашение об инвестициях. Предусматриваются оптимизация процедур и совершенствование механизмов ГЧП.