Новый инкубатор для стартапов запускают в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области запускается новый инкубатор для стартапов. Организаторы приглашают желающих принять участие в онлайн-проекте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Для участия нужна бизнес-идея, связанная с IT, и команда как минимум из двух человек. Участники будут работать с личным ментором, приобретут определённые знания и навыки, необходимые для разработки прототипа и запуска продаж.

Ментор поможет выстроить рабочую модель проекта, а обучающиеся смогут поработать в среде таких же начинающих предпринимателей, научатся делать презентации для привлечения инвестиций.

Мероприятие проводится при поддержке управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.