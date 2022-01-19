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Новый инкубатор для стартапов запускают в Караганде
19 Января 2022 21:54
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области запускается новый инкубатор для стартапов. Организаторы приглашают желающих принять участие в онлайн-проекте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Для участия нужна бизнес-идея, связанная с IT, и команда как минимум из двух человек. Участники будут работать с личным ментором, приобретут определённые знания и навыки, необходимые для разработки прототипа и запуска продаж.
Ментор поможет выстроить рабочую модель проекта, а обучающиеся смогут поработать в среде таких же начинающих предпринимателей, научатся делать презентации для привлечения инвестиций.
Мероприятие проводится при поддержке управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.
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