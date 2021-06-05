20:28, 04 Июнь 2021 | GMT +6
Новый городской маршрут запустят в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 5 июня, в Нур-Султане запускается новый городской маршрут №69 сообщением «Улица Ақан сері – Кладбище», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Схема движения нового маршрута проходит по проспекту Н. Тлендиева – Северо-западной объездной дороге – Новому кладбищу.
Маршрут будет курсировать пока только по субботам. Что касается работы в остальные дни, об этом будет сообщено дополнительно.
Стоимость проезда стандартная - 90 тг.
Время отправления с остановки «Улица Ақан сері» 12:00, 14:00, 16:00 и в обратном направлении в 12:40, 14:50, 16:40.