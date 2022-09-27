Новый городской маршрут запустят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 27 сентября начнет курсировать новый городской маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

«Уважаемые пассажиры! У нас для вас хорошая новость. С завтрашнего дня, 27 сентября, начнет курсировать новый городской маршрут № 121. Автобус будет следовать сообщением «Микрорайон Шубар - ЖМ «Юго Восток». Со схемой движения можете ознакомиться на картинке. Уверены, что новый маршрут будет удобным для вас. Приятных поездок!» - говорится в сообщении транспортной компании.