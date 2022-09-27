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    18:57, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Новый городской маршрут запустят в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 27 сентября начнет курсировать новый городской маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

    «Уважаемые пассажиры! У нас для вас хорошая новость. С завтрашнего дня, 27 сентября, начнет курсировать новый городской маршрут № 121. Автобус будет следовать сообщением «Микрорайон Шубар - ЖМ «Юго Восток». Со схемой движения можете ознакомиться на картинке. Уверены, что новый маршрут будет удобным для вас. Приятных поездок!» - говорится в сообщении транспортной компании.


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    Транспорт Астана
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