Новый городской маршрут запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый городской маршрут № 43 запустили в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Нур-султан.

По информации ТОО «City Transportation Systems», 19 февраля начнет курсировать новый городской маршрут № 43. Маршрут будет курсировать сообщением «Микрорайон «Отау» - «Городская больница №2».

Со схемой движения маршрута можете ознакомиться ниже.

Кроме того, с 19 февраля в целях улучшения транспортного обслуживания ул. 38, будет продлена схемадо ЖК «Nura Esil».

Схема маршрута следующая: до пересечения улиц Керей Жанибек хандар и Бокейханова без изменений, далее направо на ул. Бокейханова- налево на ул. Орынбор- налево на ул. Аккум - направо по ул. Керей Жанибек хандар до пересечения ул. 38 - направо на ул. 38 – прямо по ул. 38 до ЖК «Nura Esil».

Со схемой движения маршрута можете ознакомиться ниже.







