Новый горно-обогатительный комбинат построят в СКО

НУР-СУЛТАН - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О развитии промышленного сектора в Северо-Казахстанской области рассказал глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы делаем большую ставку на технологическую модернизацию машиностроительного комплекса нашего региона. В стратегическую программу вошли два флагмана – завод имени Кирова и Петропавловский завод тяжелого машиностроения. Фактически речь идет о возрождении важнейшего кластера и выходе на новый уровень развития. Новое оборудование позволит выпускать конкурентоспособную, экспортную продукцию, увеличить зарплаты на 15%, в два раза - производительность труда и в три раза – объемы производства», - рассказал Кумар Аксакалов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Аким СКО также отметил, что на заводе Кирова годовой объем продукции достиг рекордных показателей в 10,7 млрд тенге.

«На современных станках производятся многослойные платы, детали всей бытовой техники. Завод осваивает производство компьютерной техники под казахстанским брендом с возможностью обеспечения внутренней потребности страны. Это важный фактор безопасности отечественных информационных систем», - добавил К. Аксакалов.

«Мы также стали открывать новые предприятия, начаты вскрышные работы на месторождении олова Сырымбет. Это первый крупный недропользователь в нашей области. В этот проект вложены рекордные инвестиции – порядка 100 млрд тенге. В следующем году начнется строительство горно-обогатительного комбината. Будут работать до 600 человек», - сообщил аким.

Он также проинформировал, что будет создан современный дата-центр на сумму инвестиций 10 млрд тенге. Также, по информации акима, в январе 2020 года планируется запустить деревообрабатывающее предприятие по производству шпона мощностью 10 тысяч кубов древесины в год.