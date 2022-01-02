Новый год, борьба с КВИ и увеличение минимальной зарплаты – обзор недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вот и завершается еще одна неделя в Казахстане. Наступил новый 2022 год. Как и чем жила страна с 27 декабря по 1 января - в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Казахстан на прошедшей неделе участвовал в ряде значимых международных событий.

Одним из таких событий стал рабочий визит Президента Касым-Жомарт Токаева в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Также в Санкт-Петербурге прошла встреча Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным. Елбасы принял участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ вместе с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня.

Отметим, что Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств от Беларуси.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Правительства КНР по делам стран Евразии Ли Хуэя и получил приглашение принять участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году.

Что касается эпидемиологической обстановки в Казахстане, то она остается стабильной. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства. В ходе заседания Ж. Буркитбаев назвал отрицательные факторы, влияющие на эпидситуацию по КВИ.

«Одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, является высокие темпы распространения варианта «Омикрон» в мире», - сказал Жандос Буркитбаев.

Вакцинация тоже продолжает активно продвигаться в стране и в регионах особенно. Так, в Костанае запущен пилотный проект по вакцинации детей в медицинских кабинетах трех школ города.

Также на этой неделе стало известно, что главный санврач Казахстана подписал новое постановление по проекту «Ashyq». Работа проекта «Ashyq» будет внедрена в ряде общественных мест с 5 января.

Помимо этого всю неделю страна готовилась к празднованию Нового года. В преддверии праздника по Казахстану прошли торжественные собрания и мероприятия. Отличным подарком стала победа казахстанской шахматистки Бибисары Асаубаевой в чемпионате мира по шахматам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил девушку с победой.

Еще один спортсмен сделал подарок соотечественникам своими достижениями. Казахстанский спортсмен Самат Айтпанбет завоевал две золотые медали на открытом чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в разделах кимоно и без кимоно в Москве.

Праздничное настроение сохранялось и в Аягозской межрайонной больнице Восточно-Казахстанской области. Там вот уже несколько лет выписывают новорожденных в необычных нарядах. И вот в этом году детей нарядили в костюмы Дедов Морозов.

Завершалась новогодняя неделя поздравлением Главы государства Касым-Жомарта Токаева с новым 2022-м годом. Премьер-Министр РК Аскар Мамин тоже поздравил казахстанцев с праздником.

Напоминаем, что с нового года казахстанцев ждут некоторые изменения:

С 1 января в Казахстане увеличивается минимальная заработная плата: с 42,5 тысячи тенге до 60 тысяч тенге.

Будет увеличен размер минимальной пенсии.

Увеличился возраст выхода на пенсию женщин.

Увеличится заработная плата 6,7 млн человек.

Увеличится зарплата педагогов.