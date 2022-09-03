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    10:17, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Новый глава Мининформа Дархан Кыдырали принес присягу в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый член Правительства Казахстана, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали принес присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед народом и Президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей родины Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию, законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности, справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - зачитал клятву Дархан Кыдырали.

    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов пожелал ему успехов.

    Ранее сообщалось, что Дархана Кыдырали назначили министром информации и общественного развития РК. Он сменил на посту Аскара Умарова, который стал директором СЦК при Президенте Республики Казахстан.


    Фото: t.me/KZgovernment







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