Новый глава Мининформа Дархан Кыдырали принес присягу в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый член Правительства Казахстана, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали принес присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед народом и Президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития моей родины Республики Казахстан, строго соблюдать Конституцию, законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности, справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь», - зачитал клятву Дархан Кыдырали.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов пожелал ему успехов.

Ранее сообщалось, что Дархана Кыдырали назначили министром информации и общественного развития РК. Он сменил на посту Аскара Умарова, который стал директором СЦК при Президенте Республики Казахстан.

Фото: t.me/KZgovernment



















