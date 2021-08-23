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Новый генконсул США Кэролайн Сэвидж прибыла в Алматы

23 Августа 2021 10:06
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Новый генконсул США Кэролайн Сэвидж прибыла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Генеральное консульство США в Алматы сообщает о прибытии нового Генерального консула Соединенных Штатов Америки Кэролайн Сэвидж , передает МИА «Казинформ».

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Консульский округ Генерального консула Сэвидж включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Кызылординскую, Туркестанскую и Жамбылскую области, сообщает пресс-служба консульства.

« Это особое время для вступления в должность Генерального консула США в Алматы, поскольку в этом году исполняется 30 лет независимости Казахстана, и вместе мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений между США и Казахстаном» , - отметила Генеральный консул Сэвидж. Она подчеркнула, что продолжающаяся пандемия также делает это время важным, и сотрудничество между нашими странами в борьбе с COVID-19 останется главным приоритетом для Миссии США.

Г енеральный консул Сэвидж — первый генеральный консул США, изучавший казахский язык до приезда в Казахстан. « Я была рада изучать казахский как часть подготовки к этому назначению, и с нетерпением жду возможности использовать казахский для углубления наших связей с народом Казахстана и укрепления двусторонних отношений «, - подчеркнула Генеральный консул Сэвидж.

Генеральный консул Сэвидж начала свою службу в Государственном департаменте США в 2004 году. До своего назначения Генеральным консулом, она была директором Пресс-центра Государственного департамента для иностранных журналистов, расположенного в Вашингтоне. Работая в Вашингтоне, г-жа Сэвидж также занимала должности директора по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности, сотрудника по политическим, военным и внешним вопросам в Российском отделе Государственного департамента, а также была научным сотрудником по стипендиальной программе Вирджинии и Дина Раска в Институте изучения дипломатии Джорджтаунского университета.

В предыдущих зарубежных назначениях Генеральный консул Сэвидж была советником по связям с общественностью в посольствах США в Азербайджане и Мозамбике, а также советником по связям с общественностью и Консулом в посольстве США в Беларуси и сотрудником по политическим и консульским вопросам в посольстве США в Люксембурге. Она замужем и воспитывает двоих детей.



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#Алматы   #США  
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