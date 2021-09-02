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Новый генконсул РК в Казани встретился с Президентом Татарстана
КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча нового Генерального консула Республики Казахстан в г. Казань Ерлана Искакова с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РФ.
На этом посту Ерлан Искаков сменил Жанболата Мурзалина, который возглавлял Генеральное консульство с 2019 года.
Рустам Минниханов поздравил казахстанского дипломата с назначением и пожелал успехов на новой ответственной должности. Президент Татарстана подчеркнул важность активного двустороннего сотрудничества, отметив частые контакты на высоком уровне, реализацию инвестиционных проектов в нефтегазохимическом и машиностроительном секторах, укрепление культурно-гуманитарных контактов.
В свою очередь, Ерлан Искаков заявил о намерении делать всё возможное для поступательного развития отношений между Казахстаном и Татарстаном.
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