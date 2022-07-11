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Новый гендиректор назначен на Павлодарском нефтехимическом заводе
11 Июля 2022 01:30

Новый гендиректор назначен на Павлодарском нефтехимическом заводе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В соответствии с решением правления АО НК «КазМунайГаз» генеральным директором (председателем правления) ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» назначен Бишимов Куаныш Ердаулетович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Нового руководителя Павлодарского НХЗ коллективу предприятия представил директор Департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» Дмитрий Макеев.



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