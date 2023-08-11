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    15:51, 11 Август 2023 | GMT +6

    Новый газопровод близ Актау даст импульс развитию туризма, сельского хозяйства и водоснабжения региона

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В апреле 2023 года был завершен и сдан в эксплуатацию новый подземный газопровод высокого давления протяженностью 60 км в Мангистауской области. Он соединяет село Курык с местностью «Сарша» и курортной зоной «Теплый пляж» близ Актау. Данный проект выполнен согласно поручению Президента страны. Проект реализовывало АО «КазТрансГаз Аймак», дочерняя организация АО «НК «QazaqGaz», входящая в группу портфельных компаний Фонда «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ».

    11 августа газораспределительный пункт (ГРП) газопровода «Сарша» посетил Председатель Правления Фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. Он ознакомился с ходом подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону.

    «Мы строим одну и ремонтируем три нитки газопровода Бейнеу-Жанаозен. Завершим эту работу до конца текущего года. Это повысит надежность газоснабжения населения Мангистауской области», - сказал Нурлан Жакупов.


    Газификация приморских зон поможет развитию курортного потенциала Мангистауской области и обеспечит круглогодичную работу туристических объектов. Это особенно важно с учетом постоянно растущего турпотока в регион.

    «Строительство газопровода «Сарша» финансируется за счет национальной компании QazaqGaz. Сумма инвестиций составит порядка 31 млрд. тенге. Газификация местности Сарша позволит обеспечить стабильную подачу газа к объектам аграрной и туристической промышленностей. Среди них отель Rixos и другие заведения, которые помогут развить туризм в Мангистауской области. Это очень важный шаг для социально-экономического развития региона», - рассказал Председатель Правления QazaqGaz Санжар Жаркешов.


    К новому газопроводу подключат пять действующих баз отдыха, а также будущие гостиницы и развлекательные центры, которые планируется построить. Одна курортная зона «Теплый пляж» будет потреблять около 20 тыс м3 газа в час.

    Опреснение воды

    Газификация позволит решить проблему дефицита воды в регионе. Одним из главных потребителей новых объемов газа должен стать опреснительный завод на газе, который планируется построить.

    Завод будет потреблять до 21 тыс. куб. м газа в час. Эти потребности уже заложены в пропускную способность газопровода. Спрос на газ этого предприятия будет больше, чем у всех отелей и ТРЦ курортной зоны «Тёплый пляж» вместе взятых. Мощность опреснительного завода составит до 50 куб. м в час. Это значит, что местные жители получат дополнительно 1,2 млн литров питьевой воды ежесуточно.


    Сельское хозяйство

    Газификация также даст толчок развитию в регионе сельского хозяйства. Из-за суровых пустынных условий в Мангистауской области практически нет сельхозугодий. Сельхозпродукция производится в теплицах, для работы которых нужно топливо. Потребности сельхозпроизводителей в газе должен решить новый газопровод. И крестьянские хозяйства, и теплицы Каракиянского и Мунайлинского районов получат дополнительно до 36,5 тыс. куб. м газа в час.

    В целом, новый газопровод даст импульс экономическому развитию региона, развитию туристического потенциала, стимулированию роста малого и среднего бизнеса.


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