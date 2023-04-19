Новый газоперерабатывающий завод в Жанаозене начнут строить в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о планах Правительства по наращиванию производства горюче-смазочных материалов в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время принимаются меры по увеличению ресурсной базы углеводородного сырья и производственных мощностей для его дальнейшей переработки. Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьем планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», - сказал Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием Главы государства.

При этом, по его словам, в текущем году будет начато строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен мощностью 900 млн кубометров. В целом в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд куб. м товарного газа в год.

«В сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тыс. тонн в год. При этом в настоящее время ведется проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит $8,7 млрд», - добавил Премьер.