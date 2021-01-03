Новый газоперерабатывающий завод появится в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О строительстве нового газоперерабатывающего завода рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время прорабатывается проект по строительству газоперерабатывающего завода на базе сырья морского месторождения Кашаган с объемом инвестиций 370 млрд тенге. Строительство рассчитано на 2021-2023 годы. Ожидаемый результат от реализация проекта: снизятся поставки за рубеж сырой нефти, при увеличении экспорта переработанной нефти будет налажено производство готовой нефтехимической продукции. При этом создаются 2800 рабочих мест на период строительства и 600 постоянных рабочих мест», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

При этом в акимате отметили, что Атырауская область - лидер по объему инвестиций в РК. Доля региона в объеме инвестиций по республике составила 28,2%.