Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырау

Новый газоперерабатывающий завод появится в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
3 Января 2021, 19:16
Новый газоперерабатывающий завод появится в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – О строительстве нового газоперерабатывающего завода рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время прорабатывается проект по строительству газоперерабатывающего завода на базе сырья морского месторождения Кашаган с объемом инвестиций 370 млрд тенге. Строительство рассчитано на 2021-2023 годы. Ожидаемый результат от реализация проекта: снизятся поставки за рубеж сырой нефти, при увеличении экспорта переработанной нефти будет налажено производство готовой нефтехимической продукции. При этом создаются 2800 рабочих мест на период строительства и 600 постоянных рабочих мест», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

При этом в акимате отметили, что Атырауская область - лидер по объему инвестиций в РК. Доля региона в объеме инвестиций по республике составила 28,2%.


Атырауская область   Промышленность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом